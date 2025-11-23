Smriti Mandhana : ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ..! ವಿವಾಹ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

Smriti Mandhana father : ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಮಧ್ಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಂದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಧಾನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಸರ್ವಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು (23 ಭಾನುವಾರ) ಉಪಾಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಸೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತುಹೀನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.