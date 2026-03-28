ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂದೆ!... IPL ಅಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚೆಲುವೆ

virat kohlis baby: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ವೀವ್ಸ್ಗಾಗಿ ಗೀಳಿಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚುತನ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಭಯದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಭಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬಾಕಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್ ತನಗೆ ಲವ್ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ.. ಅವಳು ಸ್ವೇ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗೂ ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಲವ್ ಬೈಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಅಂತಾ ತರೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
