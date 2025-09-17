English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಶ್ವದ ಸೆ*ಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿ!! ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ Divorce ಪಡೆದಾಕೆ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿ..!

Sofia Hayat life story in Kannada: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್‌ಗೆ ಈಗ 51 ವರ್ಷ. 1974ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೋಫಿಯಾ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 17, 2025, 04:07 PM IST
    • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್‌ಗೆ 51 ವರ್ಷ
    • ಸೋಫಿಯಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಂದೂ ಕೇಳಿರದ ವಿಷಯ
    • ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
camera icon6
Neem
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
camera icon7
Gold price
ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
camera icon6
Top 10 gold mines in India
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
ವಿಶ್ವದ ಸೆ*ಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿ!! ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ Divorce ಪಡೆದಾಕೆ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿ..!

Sofia Hayat life story in Kannada: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್‌ಗೆ 51 ವರ್ಷ. ಬೋಲ್ಡ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಂದೂ ಕೇಳಿರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್‌ಗೆ ಈಗ 51 ವರ್ಷ. 1974ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೋಫಿಯಾ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  "ದಯವಿಟ್ಟು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ.."- ಪಾಕ್‌ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕುತ್ತಾ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೋಫಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು

ಅಂದಹಾಗೆ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 7 ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ವ್ಲಾಡ್ ಸ್ಟಾನೆಸ್ಕು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ವ್ಲಾಡ್ ಸೋಫಿಯಾಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಡ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌... ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ! ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ, ನಾಚ್ ಲೆ ಲಂಡನ್, ಡೈರಿ ಆಫ್ ಎ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸರ್ 2 ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು 2016 ರಲ್ಲಿ, ಸೋಫಿಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Sofia Hayat life storywho is Sofia Hayat

Trending News