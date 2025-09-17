ವಿಶ್ವದ ಸೆ*ಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿ!! ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ Divorce ಪಡೆದಾಕೆ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿ..!

Sofia Hayat life story in Kannada: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ಗೆ 51 ವರ್ಷ. ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಂದೂ ಕೇಳಿರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ಗೆ ಈಗ 51 ವರ್ಷ. 1974ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೋಫಿಯಾ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೋಫಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು
ಅಂದಹಾಗೆ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 7 ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ವ್ಲಾಡ್ ಸ್ಟಾನೆಸ್ಕು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ವ್ಲಾಡ್ ಸೋಫಿಯಾಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತು.
ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ, ನಾಚ್ ಲೆ ಲಂಡನ್, ಡೈರಿ ಆಫ್ ಎ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸರ್ 2 ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು 2016 ರಲ್ಲಿ, ಸೋಫಿಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.