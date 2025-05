ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿದ ಸ್ಪೀಡ್‌ ಬೋಟ್... ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Sourav Ganguly brother sister-in-law speedboat accident in Puri, video: ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಒಡಿಶಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರಿದ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮಗುಚಿದ್ದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುತ್ತಲೇ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿ.. ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಇದುವೇ ಏಕೈಕ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ! ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳುವ ಮದ್ದು

ಸ್ನೇಹಶಿಶ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್‌ ಬೋಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಗುಚಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗೂಲಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅರ್ಪಿತಾ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೋಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಲಘು ದೋಣಿ ಮಗುಚಿ ಬಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Close call for Sourav Ganguly's brother Snehasish and his wife Arpita, after their speedboat capsized during a water sports activity in Puri #Odisha

The vessel overturned in choppy waters but both were swiftly rescued by alert lifeguards

Arpita raises serious safety concerns ,… pic.twitter.com/y1Bpd2JzZ2

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) May 26, 2025