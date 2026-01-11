English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 11, 2026, 04:13 PM IST
  • ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಕಿವೀಸ್ ಪಂದ್ಯ‌
  • ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ
  • 2008ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು

ಸಚಿನ್‌ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸದೇ ODI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಶಕತ ಬಾರಿಸೋದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೇ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೆದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 308 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ 309 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಆಗಿಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್‌ ಒಟ್ಟು 463 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಇದ್ದು 347 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ (340) ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ (334) ಇದ್ದು ಇವರ ನಂತರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.      

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡಿದವರು? 

ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್- 463 
ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ- 347 
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್- 340
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್- 334 
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ- 309 
ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ- 308   

