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ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊ*ಲೆ ಬೆದರಿಕೆ!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

 Death threats: ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 11, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:06 AM IST
ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊ*ಲೆ ಬೆದರಿಕೆ!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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