151 ಎಸೆತ, 57 ಸಿಕ್ಸರ್‌, 27 ಬೌಂಡರಿ, 490 ರನ್... ODI ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ QUADRUPLE ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Shane Dadswell: ಇದರರ್ಥ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಮ್ಮ 490 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 450 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 490 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಯಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 13, 2025, 12:18 PM IST
    • ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 490 ರನ್
    • 57 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 27 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ
    • 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 490 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಯಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ...

151 ಎಸೆತ, 57 ಸಿಕ್ಸರ್‌, 27 ಬೌಂಡರಿ, 490 ರನ್... ODI ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ QUADRUPLE ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Shane Dadswell: ವಿಶ್ವದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 490 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 57 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 27 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 490 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 27 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದರರ್ಥ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಮ್ಮ 490 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 450 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 490 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಯಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವು.. ಒಂದು ಸಾವಿರವಿಟ್ಟರೂ ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 20 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೇನ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಕ್ಲಬ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ NWU ಪುಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾ, ಪಾಚ್ ಡೋರ್ಪ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ 50 ಓವರ್‌ಗಳ ODI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 490 ರನ್‌ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇನ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, NWU ಪುಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಪಾಚ್ ಡೋರ್ಪ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 677 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ 50 ಓವರ್‌ಗಳ ODI ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು.

ಶೇನ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್‌ವೆಲ್ NWU ಪುಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 490 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರುವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್‌ಬ್ರೋಕ್ ಕೂಡ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರುವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್‌ಬ್ರೋಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 12 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, NWU ಪುಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 677 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. NWU ಪುಕ್ಕೆ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 63 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 48 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 25 ಸಿಎಂಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ... 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್

ಈ ಪಂದ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು:
ಈಗ ಗೆಲ್ಲಲು, ಪಾಚ್ ಡೋರ್ಪ್ ತಂಡವು 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 678 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 678 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಚ್ ಡೋರ್ಪ್ ತಂಡವು 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 290 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 490 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಶೇನ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಕೂಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಶೇನ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್‌ವೆಲ್ 7 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. 18 ನವೆಂಬರ್ 2017 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶೇನ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, NWU ಪುಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 387 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Shane Dadswellcricketer who scored 400 runs

Trending News