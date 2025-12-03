English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ..!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ..!

ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 2006ರ 438/9 ಇನ್ನೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಯ್‌ಪುರದ 362/6 ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:23 PM IST
  • ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಗ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ
  • 2019ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (359/6) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ

Trending Photos

ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?
camera icon5
jhanvi fashion dress cost
ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ.. ಏನ್‌ ವಿಶೇಷತೆ?
camera icon5
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ.. ಏನ್‌ ವಿಶೇಷತೆ?
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon5
rupee
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
camera icon8
DMart Tips
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ..!

ರಾಯ್‌ಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಹೀದ್ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 359 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರೊಟೀಯಾಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 358/8 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಏಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ (98 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 110 ರನ್) ಅವರ ಶತಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ (64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68) ಹಾಗೂ ಡಿವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54) ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 49.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ 362/6 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು:

ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 358/8 ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ, 362/6 (49.2ಓವರ್) ಗಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಜಯ

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಗ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ (362/6). 2019ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (359/6) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 2006ರ 438/9 ಇನ್ನೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಯ್‌ಪುರದ 362/6 ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚೇಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಗ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ (362/6). ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (374/6 vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, 2025) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ನಿರಾಯುಧರಾದರು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ 1-1 ಸಮಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ..

About the Author
India vs South AfricaIndia vs South Africa 2nd ODIIndia vs South Africa 2nd odi resultIndia vs South Africa 2nd odi raipurAiden Markram

Trending News