ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ..!

ರಾಯ್ಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಹೀದ್ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 359 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರೊಟೀಯಾಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 358/8 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಏಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ (98 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 110 ರನ್) ಅವರ ಶತಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ (64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68) ಹಾಗೂ ಡಿವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54) ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 49.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 362/6 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿತು.
Aiden Markram's fourth ODI hundred provided the foundation for South Africa's stunning chase against India 🌟#INDvSA 📝: https://t.co/b4ectUVL0T pic.twitter.com/NqJBYhggTT
— ICC (@ICC) December 3, 2025
ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು:
ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 358/8 ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ, 362/6 (49.2ಓವರ್) ಗಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಗ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ (362/6). 2019ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (359/6) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 2006ರ 438/9 ಇನ್ನೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಯ್ಪುರದ 362/6 ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚೇಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಗ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ (362/6). ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (374/6 vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, 2025) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿರಾಯುಧರಾದರು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ 1-1 ಸಮಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ..