  • Kannada News
  • Sports
  • ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 200 plus ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು?

ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 200 plus ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವಾಗಲಿ ಎರಡು ನೂರು ರನ್‌ ಗಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್‌ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:23 AM IST
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಎರಡು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ?
  • ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌
  • ನಾಯಕ ಐಡೆಮ್‌ ಮಾರ್ಕ್ರರಮ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ

ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 200 plus ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು?

Most 200-plus totals in T20 World Cup; ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೇ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 57 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕ ಐಡೆಮ್‌ ಮಾರ್ಕ್ರರಮ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನಿಸಿದರು. 

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬಾಜ್ವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಐಡೆಮ್‌ ಮಾರ್ಕ್ರರಮ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ 25 ರನ್‌ಗ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆದರೆ, ಐಡೆಮ್‌ ಮಾರ್ಕ್ರರಮ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 

ರಾಯನ್‌ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ 33‌, ಮಿಲ್ಲರ್‌ 39, ಸ್ಟಬ್ಸ್‌ 34 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 214 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ತಂಡ ಬೇಗನೇ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಲಿಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆದರಿ ಬೆಂಡಾದ ಕೆನಡಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆನಡಾ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ 156 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 200 ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 3 ಬಾರಿ 200 ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ವೆಸ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ 3, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 2, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 2 ಬಾರಿ ಎರಡು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಗಿವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದವ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!‌
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

