South Africa vs Afghanistan Two Super Overs, Africa Win: ಗುಜರಾತ್ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಹಂತ ತಲುಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾನಾ..ನೀನಾ.. ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕ್ವಿಂಟಾನ್ ಡಿಕಾಕ್ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ರಾಯನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 5 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 61 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 84 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 187 ರನ್ಗಳ ಗಳಿಸಿ, ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಾಬಲ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಜಾತ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ಬಾಜ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 6 ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಅಪ್ಘಾನ್ನ ಫಾರೂಕಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 6 ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಲಾಗಿತು. ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 23 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಘಾನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಬೀ ಮತ್ತು ಗುರ್ಬಾಜ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಒಂದು ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮಹರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಕೊನೆ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 19/1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
