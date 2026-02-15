ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್..!

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಕಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಆ ದಾಖಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಧೋನಿ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಡಿ ಕಾಕ್..!
ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.ಈಗ ಅವರು ಧೋನಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 32 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 32 ಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು 11 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಕೇವಲ 30 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕಾಕ್ ಈಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 26 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 33 ಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 100 ಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಡಿ ಕಾಕ್..!
ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 103 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 110 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕಾಕ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 93 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 91 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಧೋನಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.