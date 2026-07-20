/ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಆಟಗಾರರ ಬಡಿದಾಟ! FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ

FIFA world cup: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಗುದ್ದಾಡಿದರು. ಇದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಡೆದರು. ಇದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮೈದಾನವು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸ್ಪೇನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಪರೆಡೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯವು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆಚರಣೆಗಳು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಅಗ್ತಿದೆ.
🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina.
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— Sports on Predict (@sportsonpredict) July 19, 2026
ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ರೆಫರಿ ಅಂತಿಮ ಶಿಳ್ಳೆ ಊದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಪರೆಡೆಸ್ ಕೋಪದಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಟಚ್ಲೈನ್ ಬಳಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯಿತು. ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರೆಡೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಯುವ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಗವಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರೆಡೆಸ್ ಅವರ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನುಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯವನ್ನೂ ಅಧ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.