Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಆಟಗಾರರ ಬಡಿದಾಟ! FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ

ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಆಟಗಾರರ ಬಡಿದಾಟ! FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ

 FIFA world cup: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಮೈದಾನಲ್ಲೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತ್ತು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 20, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:38 AM IST
ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಆಟಗಾರರ ಬಡಿದಾಟ! FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದೇಕೆ.. ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
FIFA World Cup2 hrs ago
2
FIFA World Cup3 hrs ago
3
bank holidayJul 19
4
Ind vs Eng ODIJul 19
5
Rohit SharmaJul 19