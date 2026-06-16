Spain vs Cabo Verde: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ‘H’ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನೇ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡ 0-0 ಗೋಲುಗಳ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಭಾರೀ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಾದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸ್ಪೇನ್ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಸುಮಾರು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಬಾಲ್ ಪಸೆಷನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್, ಒಟ್ಟು 27 ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ಸಂಘಟಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಆಟವನ್ನ ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್, ಪೆಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಮೆರಿಕ್ ಲಾಪೊರ್ಟೆ ಅವರ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಡೆದರು.
40 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರ ನಿರಾಸೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ (Player of the Match) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಅಂಕ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಕೋಚ್ ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಕೊ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ತಂದಿತು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “0-0 ಡ್ರಾ ಆದರೂ ಗೆದ್ದದ್ದು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯೇ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ‘H’ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕನಸನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.