FIFA World Cup 2026 final Spain vs Argentina; 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಸ್ಪೇನ್ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜುಲೈ 19, ಭಾನುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್-ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ (ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಗಹಿಸಿದ್ದವು. ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿವೆ.
ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಲ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುವ ಯುವ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಾರೆ ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಲ್. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಒಂದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆಂಥೋನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರ ಗೋಲಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಕ್ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವೂ, ಬಲಿಷ್ಠ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಸ್ಪೇನ್ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, 19 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ vs ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಸ್ಪೇನ್
19 ಜುಲೈ 2026 (ಭಾನುವಾರ)
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್- ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ), ಪೂರ್ವ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ಅಮೆರಿಕ