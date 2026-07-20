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18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಸಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಬೇರೆ ಟ್ರೋಫಿ

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೆ FIFA World Cup Winners Trophy ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ (Gold-plated) ಕಂಚಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ವರ್ಷದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 20, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:53 PM IST
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಸಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಬೇರೆ ಟ್ರೋಫಿ
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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