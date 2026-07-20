FIFA World Cup Trophy: ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸಿನ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಈ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೂ ಫಿಫಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫಿಫಾ ವಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (Winners Trophy) ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಿಫಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ಅಸಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವ ಟ್ರೋಫಿ?
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೆ FIFA World Cup Winners Trophy ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ (Gold-plated) ಕಂಚಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ವರ್ಷದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?
ವರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಝೂರಿಚ್ನಲ್ಲಿರುವ FIFA World Football Museumನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ
* ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ ವೇಳೆ
* ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಯಮ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು?
ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 1970ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಆಗಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1983ರಲ್ಲಿ ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳುವಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಳ್ಳರು ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆ ಫಿಫಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ 1974ರಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನ ಫಿಫಾ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.
ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
* ಎತ್ತರ – 36.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್
* ಒಟ್ಟು ತೂಕ – 6.17 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ
* 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಬಳಕೆ
* ಸುಮಾರು 4.9 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ
* ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮಲಾಕೈಟ್ (Malachite) ಕಲ್ಲುಗಳು
* ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಬಳಕೆ
ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ಒಳಗೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ?
ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ತೂಕದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಆಟಗಾರರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಈ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?
1974ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಖ್ಯಾತ ಶಿಲ್ಪಿ ಸಿಲ್ವಿಯೋ ಗಜ್ಜಾನಿಗಾ (Silvio Gazzaniga) ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಟ್ರೋಫಿಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 1974ರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಗೆದ್ದ ವರ್ಷವನ್ನ ಆ ದೇಶದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2038ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೇತವೆಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹170 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಫಿಫಾ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ದೇಶಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪೇನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದರೂ, ಆಟಗಾರರು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಸಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅವರ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಫಿಫಾ ಅದನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಹಿಂದೆ 1983ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.