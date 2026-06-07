ಚಂಡೀಗಡ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಹಮತ್ ಶಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ರಹಮತ್ ಶಾ, ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಫ್ಘಾನ್ ಆಟಗಾರ ಮಾಡದ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐑𝐮𝐧𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐡𝐦𝐚𝐭 𝐒𝐡𝐚𝐡! 👏@RahmatShah_08 creates history as he becomes the first-ever Afghan batter to reach 1,000 runs in Test cricket. He gets into the landmark in just his 22nd innings, while maintaining an impressive average of 47.67. 👏👏… pic.twitter.com/2D0Ki8PiHo
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 7, 2026
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರಹಮತ್ ಶಾ, 30 ರನ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 1,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದರು.ಈ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 1,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ತೀರಾ ಮೊದಲ ಅಫ್ಘಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ರಹಮತ್ ಶಾ, ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ! ತಮ್ಮ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಇವರನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ರಹಮತ್ ಶಾ ಇದುವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ 3 ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ.