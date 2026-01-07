English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಘಾತ! ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ವಿದಾಯ..

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಘಾತ! ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ವಿದಾಯ..

sports legends retirement: 2026ರಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್‌ ದಿಗ್ಗಜರೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ..ಯಾರೂ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 7, 2026, 01:53 PM IST
  • ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಪಂಚದ ದಂತಕಥೆಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
  • IPLಗೂ ಗುಡ್‌ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳ್ತಾರಾ..ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋಣಿ

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಘಾತ! ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ವಿದಾಯ..

sports legends retirement: ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ದಂತಕಥೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈ ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, 2026 ನೇ ವರ್ಷವು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ದಂತಕಥೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!

2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಧೋನಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು.ಹೌದು.. ದೋಣಿಯವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು..ಟೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಆಟವನ್ನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದರು. CSK ಟೀಮ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಧೋನಿಗೆ ಎಮೋಶನ್‌ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಲ್‌ ಆಗಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ..IPL ಆರಂಭವಾದ್ರೆ IPLಗಿಂತಲೂ ಧೋಣಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಕ್ರೇಜ್‌ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ.. 

ಸದ್ಯ ಧೋನಿಯವರು  ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಇನ್ನು, 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ..41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಗೋಲುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರು ಈ ಅಮನ್ ರಾವ್? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
 

