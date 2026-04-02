ನನ್ನ ದೇಶ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ.. IPL, ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್‌ ಬೇಡವೆಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌..!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಹಣವಂತರು ಎಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 2, 2026, 10:48 PM IST
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ‌
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
  • ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್

ಕೃಪೆ; SRH

Travis Head Net Worth 2026: ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಹೆಡ್‌ ಅವರು 2024ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. 2025 ಮತ್ತು 2026ರ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ 6.8 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಹೆಡ್, ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದರು. 

ಹೆಡ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8.5 ರಿಂದ 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೆಡ್‌ ಅಡಿಡಾಸ್, ಗ್ರೇ-ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೂಕಬುರ್ರಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಡ್‌ ಹೆಡ್‌ ಟ್ರೇಡಿಫೈ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಲೋಗೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 7 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸದ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 58 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಫರ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಡ್‌ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಡ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

