ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 17, 2026, 03:51 PM IST
IPL 2026 SRH Captain Name: ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಅವರವರ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಲೀಗ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ಮತ್ತು SRH ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕನೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ವಂತೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದೇ ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೂ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಅವರೇ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಅವರು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಆಶಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಆಸಿಸ್‌ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಕೆಕೆಆರ್‌, ಲಕ್ನೋ, ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಿದೆ.  

ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಅಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಯ್ಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಶಾನ್‌ ನಾಯಕನಾದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಉಪನಾಯಕ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.         

Bhimappa

Bhimappa

