Kavya Maran: ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 6, 2025, 10:32 AM IST
  • ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌!

Kavya Maran: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ಸ್. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಈಗ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು 1,155 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾರ್ಕ್‌ಷೈರ್ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 51% ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇಸಿಬಿಯ 49% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗ ಕಂಪನಿಯ 100% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್‌ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಗೆಳತಿ! ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಹೊಣೆಯೊತ್ತ ಸುಂದರಿಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು SA20 ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್‌ನಂತೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರನೇ ತಂಡ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓವಲ್ ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲಂಡನ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌-ಅನುಷ್ಕಾ! ಬೇರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಆ ನಟ

