SRH Team star batsman Girl friend: SRHನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲ್ಲ.. ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಆ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
SRH Team star batsman Girl friend: SRHನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. SRH ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ನಡುವಿನ 63ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಅವರ ವಿಟ್ಸಲ್ ಪೋಡು ಆಚರಣೆಯೂ ಮೂಲಕ CSK ಅಭಿಮಾನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿರೇಖವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಿಶನ್, ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇಶಾನ್ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (2027) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಶಾನ್ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಸುಂದರಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲಲ್ಲ ಆಕೆ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018 ರ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ವಿಜೇತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಜೈಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ತುಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ, 2019 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರನ್ನು ನಿಗೂಢ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಇಶಾನ್ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅದಿತಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಶಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅದಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜೀವ್ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ V/S ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗೆಳತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕಡೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗಲಿದೆ.