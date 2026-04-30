ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
SRH wins 100 matches in IPL: ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 244 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಂಟ್ಟರು. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ 100ನೇ ಗೆಲುವು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ 10ನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿತ್ತು.
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದವು. ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅತ್ತ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಇಬ್ಬರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ನಿಂದಲೂ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2013ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ SRH ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 205 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು 104 ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ 13 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 2016ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 2018 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.
ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 200 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 265 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವೆಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 246 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತಂಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. 244 ರನ್ಗಳು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ರನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 32 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ.