Sri Lanka Player danushka gunathilaka jailed: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದನುಷ್ಕ ಗುಣತಿಲಕ ಒಬ್ಬರು. 2022ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದನುಷ್ಕ ಗುಣತಿಲಕ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲೇ ದನುಷ್ಕ ಗುಣತಿಲಕರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಆಟಗಾರರು ತವರಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಡ್ನಿಯ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದನುಷ್ಕ ಗುಣತಿಲಕ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ದನುಷ್ಕ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದನುಷ್ಕಾ ಗುಣತಿಲಕ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ 29 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು, ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಡ್ನಿಯ ಒಪೇರಾ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದನುಷ್ಕ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತದ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮಹಿಳೆ ಗುಣತಿಲಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗುಣತಿಲಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 11 ದಿನಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ಬಳಿಕ 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಕೂಡ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು.
ದನುಷ್ಕ ಗುಣತಿಲಕ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗುಣತಿಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಭೋಗವೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಭೋಗದ ಆರೋಪ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡ ನಂತರ, ಗುಣತಿಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
