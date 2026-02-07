ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ.. ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಣಿದ ಪಾಕ್!? ಇದ್ದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆಯೂ ಬೀದಿಪಾಲು..

Ind vs Pak T20 WC 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಕೊನೆಗೂ ಮಣಿದಿದೆ. ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪಂತವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೌದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಮ್ಮಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರು ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಂಡಳಿಯು ಕೆಳಗಿಳಿದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿಕಾರ. ಈ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. 148 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹೆಣಗಾಡಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಿಸಿಬಿ ಈಗ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.