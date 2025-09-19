ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಮಧ್ಯೆ ದುರಂತ... ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ; ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕ!!

Dunith Wellalage father passed away: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಡುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಲಗೆಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೀಶ್ ತೀಕ್ಷಣ ಬದಲಿಗೆ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮೊದಲ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಡುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಲಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಸುರಂಗ ವೆಲ್ಲಾಲಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 54 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೆಲ್ಲಾಲಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಾಲಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ತಂದೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ವೆಲ್ಲಾಲಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಮೂಲಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಗೆ ಅವರ ಬದಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ.