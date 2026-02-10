Bhanuka Rajapaksa on Bat Tampering: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ವಿಫಲರಾದರೂ ಸಹ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನೇಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup: ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ.. ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯ!
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಕಾಣಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದೀಗ "ಕುಣಿಯಲು ಬಾರದವ ನೆಲ ಡೊಂಕು" ಎಂಬಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸದ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆಯಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್.. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡು ಎಂದ ಬ್ಯಾಟರ್!
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಪದರ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನನಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇತರರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾನುಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಸನ್ ರಾಜಾ ಕೂಡ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಐಸಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.