English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್‌ ಇದೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನ ಆರೋಪ

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್‌ ಇದೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನ ಆರೋಪ

ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 10, 2026, 06:23 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
  • ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ

Trending Photos

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ..
camera icon6
Baba Vanga
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ..
&quot;ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ..&quot; ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Neena Gupta
"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ಮಟನ್‌ನ ಈ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ..! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಂತೀರಾ..
camera icon6
Mutton
ಮಟನ್‌ನ ಈ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ..! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಂತೀರಾ..
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon9
Sun Venus Rahu Conjunction
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್‌ ಇದೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನ ಆರೋಪ

Bhanuka Rajapaksa on Bat Tampering: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ವಿಫಲರಾದರೂ ಸಹ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನೇಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup: ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ.. ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯ!

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಕಾಣಬೇಕಾಯ್ತು.  ಇದೀಗ "ಕುಣಿಯಲು ಬಾರದವ ನೆಲ ಡೊಂಕು" ಎಂಬಂತೆ ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸದ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆಯಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು  ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup:‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡು ಎಂದ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಪದರ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನನಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಇತರರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾನುಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಸನ್ ರಾಜಾ ಕೂಡ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಐಸಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bhanuka RajapaksaBat TamperingcricketTeam IndiaAbhishek Sharma

Trending News