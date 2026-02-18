English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಢಾಕಾದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು: ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!

ಢಾಕಾದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ "ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು": ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!

ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್‌ಗಳು (24 ಎಸೆತಗಳು) ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ. ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನುವಾನ್ ಕುಲಶೇಖರ ಇಬ್ಬರೂ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳಂತೆ ನಿಖರವಾದ ವೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:25 PM IST
  • ಢಾಕಾದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ "ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು
  • ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು
  • ಯಾರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗದಂತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೋರಾಟ

Trending Photos

T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!
camera icon6
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon5
Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
T20 World Cup; ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯನನ್ನೇ T20 ಇಂದ ಹೊರಗಿಡಿ ಎಂದ ಮಾವ.. ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಕೊಡಿ!
camera icon6
T20 World Cup; ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯನನ್ನೇ T20 ಇಂದ ಹೊರಗಿಡಿ ಎಂದ ಮಾವ.. ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಕೊಡಿ!
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ: DoPPW ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
camera icon6
pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ: DoPPW ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
ಢಾಕಾದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ "ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು": ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!

T20 World Cup 2014 : 2014ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6... ಇಡೀ ಭಾರತ "ನಮ್ದೇ ಕಪ್" ಅನ್ನೋ ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಪಡೆ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಢಾಕಾದ ಶೇರ್-ಎ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಡೆದದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಟ್ರ್ಯಾಜೆಡಿ'.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿರಾಟ್ ಎಂಬ ಒಂಟಿ ಸಲಗ!

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದ್ದರು. ರನ್‌ ಮಷಿನ್‌ ಅಂದು ಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚುತ್ತಾ 58 ಎಸೆತಗಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬೌಂಡರಿಯೂ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು! ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಬರದೆ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ 'ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್' ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆ ಸೀಳಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದರೂ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಗುಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ 21 ಎಸೆತಗಳು ಕೇವಲ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಭಾರತದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಉರುಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದು ಯುವಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ನರಕಯಾತನೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು.

ಮಾಲಿಂಗ-ಕುಲಶೇಖರ 'ಯಾರ್ಕರ್' ಮೃತ್ಯುಪಾಶ!

ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್‌ಗಳು (24 ಎಸೆತಗಳು) ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ. ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನುವಾನ್ ಕುಲಶೇಖರ ಇಬ್ಬರೂ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳಂತೆ ನಿಖರವಾದ ವೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ಗೂ ಲಂಕಾದವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ! ಭಾರತದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಕೊನೆಯ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಅದು ಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದ ರಗಡ್ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕನಸು ಭಗ್ನ, ಹೃದಯ ಚೂರು ಚೂರು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..

ಅಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 130 ರನ್‌ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಆಸರೆಯಾದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಡೆತ್ ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಪ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿತು. 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಂಕಾ 17.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಪ್‌ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅಂದು ಸೋತಿದ್ದು ಕೇವಲ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂದು ಮಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಕುಲಶೇಖರ ಎಸೆದದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದ 'ಗುಂಡು'ಗಳು!  ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದಿನ ಆ ಪಂದ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅಂದು ನೀವು ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ...

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Team IndiaT20 World Cup 2014cricket memoriesVirat KohliYuvraj Singh

Trending News