T20 World Cup 2014 : 2014ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6... ಇಡೀ ಭಾರತ "ನಮ್ದೇ ಕಪ್" ಅನ್ನೋ ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಪಡೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಢಾಕಾದ ಶೇರ್-ಎ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಡೆದದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಟ್ರ್ಯಾಜೆಡಿ'.
ವಿರಾಟ್ ಎಂಬ ಒಂಟಿ ಸಲಗ!
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದ್ದರು. ರನ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದು ಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚುತ್ತಾ 58 ಎಸೆತಗಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬೌಂಡರಿಯೂ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು! ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಬರದೆ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು.
ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ 'ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್' ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆ ಸೀಳಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದರೂ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗುಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ 21 ಎಸೆತಗಳು ಕೇವಲ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಭಾರತದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಉರುಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದು ಯುವಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ನರಕಯಾತನೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು.
ಮಾಲಿಂಗ-ಕುಲಶೇಖರ 'ಯಾರ್ಕರ್' ಮೃತ್ಯುಪಾಶ!
ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ಗಳು (24 ಎಸೆತಗಳು) ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ. ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನುವಾನ್ ಕುಲಶೇಖರ ಇಬ್ಬರೂ ರೋಬೋಟ್ಗಳಂತೆ ನಿಖರವಾದ ವೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗೂ ಲಂಕಾದವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ! ಭಾರತದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಕೊನೆಯ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಅದು ಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ರಗಡ್ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕನಸು ಭಗ್ನ, ಹೃದಯ ಚೂರು ಚೂರು!
ಅಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಆಸರೆಯಾದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಪ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಂಕಾ 17.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಪ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅಂದು ಸೋತಿದ್ದು ಕೇವಲ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂದು ಮಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಕುಲಶೇಖರ ಎಸೆದದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದ 'ಗುಂಡು'ಗಳು! ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದಿನ ಆ ಪಂದ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅಂದು ನೀವು ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ...