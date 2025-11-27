ಕೋಚ್ ಮಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್..!‌ ಆಕೆಗಾಗಿ ಸಾಗರವನ್ನೇ ದಾಟಿದವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Suresh Raina, Priyanka Chaudhary love story : ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ರೈನಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈನಾ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾದನೆ ಮಾಡಿದ ರೈನಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೌಧರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೂರವೇ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ರೈನಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹವೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರರ ಮಗಳು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ರೈನಾ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತು ರೈನಾ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ರೈನಾ ದೂರವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೋ ಒಂದು ಮಾಡಿತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈನಾ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ 2008 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಇರವುದು ಗೊತ್ತಾಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ರೈನಾ 2015 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ರೈನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೈನಾ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೆಲವು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈನಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರಂತೆ.