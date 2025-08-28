ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೂ.ಸಚಿನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಶಂಸಿಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ... ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮದುವೆ! ವಧು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

Prithvi Shaw girlfriend: ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಅಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಯಾರು? ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೂ.ಸಚಿನ್ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸೋಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ನಿನ್ನೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 27) ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.
2003 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂತರ, ಅಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.