  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ! ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ

Shreyas Iyer Health Update: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. 34 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 25, 2025, 12:34 PM IST
    • ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
    • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ
    • ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ

Shreyas Iyer Health Update: ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು,  ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. 34 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಫಿಸಿಯೋ ಬಂದು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ.

34 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ರೆನ್ ಶಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು. ಚೆಂಡು ಏರ್ ಓವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಅದೇ ವೇಳೆ ಎದೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿದರು. ಫಿಸಿಯೋ ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಡಗೌಟ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಡಗೌಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತುಂಬಾ ನೋವನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ. ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅನುಮಾನ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರನೌಟ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 11 ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಗಳು! ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಠಮಾರಿತನ; ಇಡೀ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಕೋಚ್‌?  

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Shreyas IyerShreyas Iyer InjuryShreyas Iyer Health Update

