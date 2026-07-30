/MS ಧೋನಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಿಗೆ ಒಲಿದ ಮಹತ್ವದ ಪಟ್ಟ.. CSK ಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ!

Stephen Fleming named new England Test head coach: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ 111 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರು 80 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 28 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ಸೆಕ್ಸ್, ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಮತ್ತು ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಶೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ 2005ರಲ್ಲಿ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಶೈರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ತಂಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐದು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರ ಸೇವೆಯೂ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೋ ರೂಟ್ 2017 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಜೋ ರೂಟ್ 65 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 27 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎನ್ನವುದು ವಿಶೇಷ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಕಲಮ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮೆಕಲಮ್ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ತಂಡಗಳ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೆಕಲಮ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.