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MS ಧೋನಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಿಗೆ ಒಲಿದ ಮಹತ್ವದ ಪಟ್ಟ.. CSK ಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ!

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ತಂಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 30, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:33 PM IST
MS ಧೋನಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಿಗೆ ಒಲಿದ ಮಹತ್ವದ ಪಟ್ಟ.. CSK ಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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MS ಧೋನಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಿಗೆ ಒಲಿದ ಮಹತ್ವದ ಪಟ್ಟ.. CSK ಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ!
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