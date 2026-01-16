ಓಪನರ್ ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ 41 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಟೀಮ್ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಬಿಎಲ್ನ 37ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದರೂ ಓಪನರ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಆಸೆರೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು 65 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 110 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 26 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ಟೀಮ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 189 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಟೀಮ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಓಪನರ್ಗಳಿಂದ 141 ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದೇ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 47 ರನ್ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು, 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 100 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇವರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಫಲವಾದರು. ಆದರೆ ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಶಾ 13 ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 191 ರನ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
