ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪಾಗಲ್‌ ಆದ ಗೂಗಲ್‌..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಿಂಗ್‌ ಫಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಿದ್ದೇನು?

Virat Kohli: 2025 ರ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತೀಯರು ಅಲೆಕ್ಸಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನರಂಜನಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ
ಸಂಗೀತದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು: ಕೆ-ಪಾಪ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾ..
ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತೀಯರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ (ಕೆ-ಪಾಪ್) ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಟಾಪ್ ಕಲಾವಿದರು: ಬಿಟಿಎಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಿ.
ವೈರಲ್ ಹಾಡು: ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂನೋ ಮಾರ್ಸ್ ಅವರ 'APT' ಹಾಡು ಈ ವರ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಹಾಡು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್: ಒಂದೆಡೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯರು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ: ಭಯ, ಭಕ್ತಿ..
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೇಳುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಪರಾಧ, ಹಾರರ್: ಅವರ ಹಾರರ್ ಶೋಗಳಾದ 'ಖೂನಿ ಮಂಡೇ' ಮತ್ತು 'ದಿ ದೇಸಿ ಕ್ರೈಮ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್' ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ: ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಫಿನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ', ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಣವೀರ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು..
ಭಾರತೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು: “ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾರು?”, “ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?”, “ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?” ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅವರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದವು.
ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಅಲೆಕ್ಸಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು? ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಭಾರಿ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ನಡೆದವು.