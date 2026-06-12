Ind vs Aus 2023 World Cup trophy: 2027ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ದುರ್ಬಲ ತಂಡವೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ODI ಸರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
2023ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವೂ, ಭಾರತವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಸ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಸಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೂ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೂ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ 2025ರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 2009ರ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತು.
2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.