/9 ವರ್ಷದ ಮಗ ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅಭಿಮಾನಿ.. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಪೋರ್ಟ್‌?

Rohit Sharma wife Ritika Sajdeh posts on Instagram: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದೇಶದ್ಯಾಂತ ವಿವಿಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿರಳೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ನಾನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ರೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಹುಡುಗನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊ*ಲ್ಲಲಿ, ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನು ನಾನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನಂತೆ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ 9 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ, ಪೊಲೀಸರ ಕೋಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿತಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿತಿಕಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಿತಿಕಾ ಸಿಜೆಪಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 110 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 138 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಿತಿಕಾ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶತಕದ ನಂತರ ರಿತಿಕಾ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.