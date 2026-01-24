English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚೊಚ್ಚಲ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸುದೀಪ್‌ ಅಬ್ಬರ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಬೆಂಗಾಲ್‌ ಟೈಗರ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿರುವ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಟೀಂ ಫಿದಾ‌ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 24, 2026, 11:53 AM IST
ಸದ್ಯ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ವೀಸಸ್‌ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಟೀಮ್‌ ಓಪನರ್‌ ಸುದೀಪ್‌ ಚಟರ್ಜಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂಗಾಳ ತಂಡ 519 ರನ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.  

ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಂಗಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬಂಗಾಳ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್‌ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್‌ ಚಟರ್ಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 151 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. 

ಈ ವೇಳೆ 81 ರನ್‌ಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್‌ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಸುದೀಪ್‌, ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರು ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸುದೀಪ್‌ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 327 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು 18 ಫೋರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 209 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಬರೋಡ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 192 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬೀಬ್‌ ಗಾಂಧಿ 91 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ.. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು!

ಫಸ್ಟ್‌ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ರನ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿರುವ 34 ವರ್ಷದ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, 85 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಂದ 5,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಸೆಂಚುರಿಗಳು ಹಾಗೂ 27 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
     

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Sudip ChatterjeeSudip Chatterjee double centurySudip double centurySudip Chatterjee 200

