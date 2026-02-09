Sudip Kumar Gharami: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ (Ranji Trophy) ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈ ವಿರದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರೀ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1932 ರಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರಂತೆ ಬಂಗಾಳದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಘರಾಮಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾಳದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಂಗಾಳದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 295 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬಂಗಾಳ ಪರ ಓಪನರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಆದರು.
ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಘರಾಮಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ಕೇವಲ 43 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ರನ್ಗಳ ರಾಶಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸುದೀಪ್, 596 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 299 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಂಧ್ರದ ಶೇಕ್ ರಶೀದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ತ್ರಿಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತು. ಬಂಗಾಳ 629 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್.. ಇನ್ಸ್ಟಾದಿಂದಲೇ ಬಂತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್!
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್ನಿಂದ 300 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರು 1932ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ತ್ರಿಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಂತನು ಸುಗ್ವೇಕರ್, 1989ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ರೋವ್, 2006 ಗ್ಲಾಮೊರ್ಗನ್ ತಂಡದ ಎಂಜೆ ಪೊವೆಲ್, ಈಗ ಬಂಗಾಳದ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತ್ರಿಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನತದೃಷ್ಟ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಲಕ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್..!