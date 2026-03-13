IPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ.. CSK ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ..!

CSK vs Sun TV Copyright Case: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ವಿರುದ್ಧ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೈಲರ್, ಜೈಲರ್ 2 ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಮೂವಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ ಟಿವಿ ಈ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ವಕೀಲ ಜೆ. ರವೀಂದ್ರನ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೆಂಥಿಲ್ಕುಮಾರ್ ರಾಮಮುತ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪಿ.ಎಸ್ ರಾಮನ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೈಲರ್, ಜೈಲರ್ 2 ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸನ್ ಟಿವಿ ಹೇಳಿದೆ. ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು 2,399 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರವಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸನ್ ಟಿವಿ ಕೋರಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
