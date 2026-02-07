ಅಳಿಯನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಾನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಕನ್ನಡಿಗನ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಏನು?

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಳಿಯನ ಕುರಿತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಭಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲೈವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಅಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆತಂಕಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಡುವಾಗ ಔಟ್ ಆಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವ ಭಯ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಅನುಭವಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್?
ಭಾರತ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗಳು ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು 2023ರ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆದಾಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂಬರೀಶ್ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್.. U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!