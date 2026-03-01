English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
K.L ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

sunil shetty: ಸುನೀಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ನಾನು ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವಾಗ ನಾನು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 1, 2026, 06:34 PM IST
  • ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಆಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ

K.L ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

sunil shetty: ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ  ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ನಟ ಸುನೀಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು  ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹಾನ್ ಅವರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಬಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ "ಬಾರ್ಡರ್ 2" ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಅಳಿಯ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕೆ ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವಾಗ, ಅವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟರಿಯನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಂತರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಳಿಯ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ.ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಯಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋಸಲ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿನ್‌ ಆದ ಬಳಿಕವೇ ಎಷ್ಟೂ ಭಾರೀ ಹೈಲೆಟ್ಸ್‌ ನೋಡಿಯೇ ಆತನ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. 

ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ. ರಾಹುಲ್‌  ನನ್ನ ಮಗು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನೇರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Ranji Trophy final: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ..!

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

