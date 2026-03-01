K.L ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

sunil shetty: ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹಾನ್ ಅವರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಬಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ "ಬಾರ್ಡರ್ 2" ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಅಳಿಯ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವಾಗ, ಅವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟರಿಯನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಂತರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಳಿಯ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ.ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಯಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋಸಲ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿನ್ ಆದ ಬಳಿಕವೇ ಎಷ್ಟೂ ಭಾರೀ ಹೈಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿಯೇ ಆತನ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ. ರಾಹುಲ್ ನನ್ನ ಮಗು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನೇರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು..
