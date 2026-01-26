SA20 ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ತಂಡವು, ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ SA20 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿ ಬಿತ್ತು.
ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಎಬಿಡಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕೇವಲ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 101 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಶತಕದಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 158 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ತಂಡ 5 ರನ್ ಗಳಸಿದಾಗಲೇ ಓಪನರ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 49 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 68 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದಡೆ ನಾಯಕ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ತಂಡ ಇನ್ನು 4 ಬಾಲ್ಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
ಇದರಿಂದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮೈದಾನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಓನರ್ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಕೂಡ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
