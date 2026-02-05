English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ಬಲಹೀನ! ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸನ್‌ ರೈಸರ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌..

ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ಬಲಹೀನ! ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸನ್‌ ರೈಸರ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌..

ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸನ್‌ ರೈಸರ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 5, 2026, 08:29 AM IST
  • ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಔಟ್‌.
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌.

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..
camera icon8
Rashid Latif
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ..
camera icon12
cj roy first wife
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ..
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
camera icon6
Rahu Shukra Yuti
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಗೆದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಂತೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ..
camera icon7
MCC
ಗೆದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಂತೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ..
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ಬಲಹೀನ! ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸನ್‌ ರೈಸರ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌..

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬೆನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 19 ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಾಯಕ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ.

"ನಾನು ಈಗ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾರೆ. ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ..

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ,ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೂರ್ಣ ತಂಡ (ಐಪಿಎಲ್ 2026):
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ (ನಾಯಕ), ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಬ್ರೈಡನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ RCB ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಪಕ್ಕಾ.. ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಡೆಲ್ಲಿ!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

IPLPat Cummins InjuryIPL 2026Sunrisers Hyderabad Captain for IPL 19T20 World Cup 2026

Trending News