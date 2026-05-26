Raina, Virat Kohli score most runs in IPL playoffs: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರು?.
2011ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಐಪಿಎಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇದು ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು. ಹಾಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಧೋನಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು 24 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 155.21 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 714 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ. ಧೋನಿ 28 ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 34.86 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 523 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಅವರು 8 ಬಾರಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕೇವಲ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 47.5 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 475 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಧೋನಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 406 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 405 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 121.42 ನಲ್ಲಿ 357 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.