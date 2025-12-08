English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ind vs Sa T20; ಗಿಲ್‌, ಸಂಜು ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನಾ?

Ind vs Sa T20; ಗಿಲ್‌, ಸಂಜು ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನಾ?

ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅಥವಾ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಪನರ್‌ ಅಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 8, 2025, 07:09 PM IST
  • ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಿಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ
  • ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು
  • ನಾಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಬರುವುದು ಯಾರು.?

Ind vs Sa T20; ಗಿಲ್‌, ಸಂಜು ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನಾ?
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುವ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ರಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕುಂದುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ದಿನವೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್‌ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಜುನೇ ಓಪನರ್‌ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗಿಲ್‌ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೇ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಜು, ಗಿಲ್‌ ಇಬ್ಬರು     ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡದ 11 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್‌ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಜು, 3 ಅಥವಾ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ ಉತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್‌ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಚಲಂ ದೇವಾಲಯದ ಶಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಭಕ್ತಿ ಎಂತಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾ..?

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಇತರೆ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಗಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು. ಇಬ್ಬರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಓಪನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಜು ತಂಡದ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಂಡದ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಎಂದು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20ಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ.. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

