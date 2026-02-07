English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ.. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ.. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 7, 2026, 11:35 PM IST
  • ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದ ನಾಯಕ
  • ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ
  • ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೂಡ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿ ಹೊರ ನಡೆದರು

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ.. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?
Pic credit: Johns

ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 29 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು, ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್‌ 77 ರನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಒತ್ತಡ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಲೀಲಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ತಂಡ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಮೋಸದಾಟದಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಜಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನಾ?

ತಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡು. ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ಬಿಡಬೇಡ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈದಾನ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್‌ಗಳಿವೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂಬರೀಶ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌.. U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Bhimappa

