ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ.. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು, ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 77 ರನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಒತ್ತಡ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಲೀಲಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡು. ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ಬಿಡಬೇಡ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈದಾನ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳಿವೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
