  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup; ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಯಾವುದು?

T20 World Cup; ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಯಾವುದು?

ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:41 AM IST
  • 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಓಪನರ್‌ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್
  • ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ
  • ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಟೀಮ ಇಂಡಿಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಏನದು?

T20 World Cup; ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಯಾವುದು?

ಯಂಗ್ ಓಪನರ್‌‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 93 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ (100 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ) ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 

ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ರನ್‌ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್‌ ವೇಗದ 100 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದೊಂದೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 92 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಸ್ಲೋ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ತಂಡ ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 91 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 86 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC; ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. 2024ರಿಂದಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ..

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

