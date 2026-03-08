English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
1.4 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ನನಸು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ.. ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸೂರ್ಯ!

ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:45 PM IST
  • ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ
  • 1,32,000 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಭ್ರಮ
  • ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಸಂಜು, ಇಶಾನ್‌ ಆರ್ಭಟ

1.4 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ನನಸು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ.. ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸೂರ್ಯ!
ಕೃಪೆ; BCCI

Team India to lift T20 World Cup for 3rd time‌: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 1,32,000 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯಮಾಲೆ ಧರಿಸಿತು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಸಾರಥ್ಯದ ಭಾರತ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಎದುರಾಳಿ ಕಿವೀಸ್‌ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ  3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 89 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಕೇವಲ 25 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಫೋರ್‌, 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 54 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಪಾಂಡ್ಯ 18, ಶಿವಂ ದುಬೆ 26 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 256 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಕೇವಲ 159 ರನ್‌ಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 2007ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 

