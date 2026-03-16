  • RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ನನ್ನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ!

RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ನನ್ನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ!

ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 16, 2026, 04:02 PM IST
  • ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ
  • ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಭಾಗಲೇಬೇಕು
  • ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ

RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ನನ್ನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ!

Suryakumar Yadav On Jitesh Sharma: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಸಡನ್‌ ಅಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್‌ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಸರವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಡದಿದ್ದರೆ, ವಿಷಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್‌ಪವರ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಸಮಬಲ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂಡ ಧೈರ್ಯವೇ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾಗ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಶಾನ್ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದಲೇ ಇಶಾನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿ ಚೋಟು ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆಯಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ, ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ‌ ಆಡಿದರು. ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. 

