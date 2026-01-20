ಟೆನ್ನಿಸ್‌‌ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೇ.. ತನ್ನದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾನೆನ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಳೆದ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೂ T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಿವೀಸ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಸ್ವತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಿಂತ ಭಾರತ ತಂಡ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರ ಕಾಳಜಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಡವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯೆತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಆಡಿರುತ್ತೇನೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ 14 ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
