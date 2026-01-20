English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೆನ್ನಿಸ್‌‌ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೇ.. ತನ್ನದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾನೆನ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 20, 2026, 10:08 PM IST
  • ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಕಳೆದ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಈವರೆಗೂ T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಿವೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು ಸ್ವತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್‌ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಿಂತ ಭಾರತ ತಂಡ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರ ಕಾಳಜಿ, ಫಾರ್ಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾನು ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್‌ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಡವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯೆತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಯ..ಜಯ RCB ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು.. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಆಡಿರುತ್ತೇನೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ 14 ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ 35 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೆಡಿ.. ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲಪಲಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

