English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 6, 6, 6, 6; ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..

6, 6, 6, 6; ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:18 PM IST
  • ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯ
  • ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕ
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೋಲು ಆಗಿದೆ

Trending Photos

Peg History: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಪೆಗ್‌ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?PEG ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?
camera icon10
peg history
Peg History: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಪೆಗ್‌ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?PEG ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
camera icon6
South Actress Sai Pallavi
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
camera icon6
RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಪರೂಪದ ನಿಧಿ! ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಾಲ ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗೋದು ಖಚಿತ
camera icon5
Pakistan Oil Discovery
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಪರೂಪದ ನಿಧಿ! ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಾಲ ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗೋದು ಖಚಿತ
6, 6, 6, 6; ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ T20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಯ್‌ಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ಕಿವೀಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ಪರ ರಚಿನ್‌ ರವೀಂದ್ರ 26 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 44 ರನ್‌, ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಟ್ನರ್‌ 47 ರನ್‌ಗಳಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 209 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತು. 

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್‌ ಆದ್ರೆ, ಸಂಜು ಮತ್ತೆ 6 ರನ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಜೋಡಿಯಾದರು. ಕಿವೀಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೇವಲ 23 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಸ್ಕೈ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 4 ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 82 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 209 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಸಿಡಿಸಿ, ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11  

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್)‌, ಸಂಜು‌ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ- ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯೋದು ಯಾವತ್ತು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SuryakumarHalf Centurysuryakumar half centuryIndia vs New ZealandSanju Samson

Trending News