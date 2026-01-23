ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ T20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಯ್ಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪರ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ 26 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 44 ರನ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಟ್ನರ್ 47 ರನ್ಗಳಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 209 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸಂಜು ಮತ್ತೆ 6 ರನ್ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಜೋಡಿಯಾದರು. ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ 23 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಲೇ ಸ್ಕೈ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 4 ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 82 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಡಬಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಡಿಸಿ, ಬಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್..!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶನ್ ಕಿಶನ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ- ಪಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್.. ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯೋದು ಯಾವತ್ತು?